Хакеры взломали систему электронной почты ФБР

Хакеры получили доступ к системе электронной почты Федерального бюро расследований США. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление ФБР.

«Это текущая ситуация, и в настоящее время мы не можем предоставить никакой дополнительной информации», — привело агентство сообщение спецслужбы.

По информации авторов материала, хакеры от имени ФБР разослали десятки тысяч писем, в которых было предупреждение о вероятной кибератаке.

Спецслужба располагает несколькими системами электронной почты. Взломанная система использовалась для связи с общественностью, заявил глава отдела профессиональных услуг компании по кибербезопасности BlueVoyant Остин Берглас. Он отметил, что злоумышленники не получили никаких секретных сведений.

«Это внешняя учетная запись, которая используется для обмена и передачи несекретной информации», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что для отправки секретных данных сотрудники спецслужбы пользуются отдельной системой электронной почты.

В начале ноября президент США Джо Байден заявлял, что власти продолжат преследовать киберпреступников, где бы они не находились. Он отмечал, что федеральное правительство использует все свои силы для противодействия злоумышленникам.