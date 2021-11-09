Байден напомнил об обещании Путину наказать киберпреступников

США продолжат преследовать киберпреступников, где бы они не находились. Особенно, если речь идет об атаках на американские компании или государственные ведомства. Об этом говорится в официальном заявлении президента США Джо Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

Американский лидер напомнил, что на саммите в Женеве он пообещал президенту России Владимиру Путину, что намерен добиваться привлечения хакеров к ответственности. Сегодня свое обещание Байден назвал выполненным.

«Когда я встречался с президентом Путиным в июне, я ясно сказал, что США предпримут действия, чтобы привлечь киберпреступников к ответственности. Мы это сделали сегодня», — говорится в сообщении Байдена.

Президент США отметил, что федеральное правительство использует все свои силы, чтобы противодействовать злоумышленникам, шантажирующим компании, которые стали жертвами их вирусных программ. Кроме того, к решению этого вопроса привлекут и другие страны, чтобы находить киберпреступников и отдавать их в руки правосудия.

Министерство финансов США сегодня внесло в санкционный список россиянина Евгения Полянина и украинца Ярослава Васинского, обвиняемых в совершении киберпреступлений. По данным ведомства, оба мужчины состоят в хакерской группировке REvil. В этом году вирус-вымогатель атаковал сервера американской фирмы по разработке программного обеспечения Kaseya. Оттуда вирус распространился по всему миру.

Министр юстиции США Меррик Гарленд заявил, что в ходе расследования ведомству удалось вернуть более шести миллионов долларов, которые хакеры шантажом выманили у пострадавших компаний. По версии следователей, вирус совершил порядка трех тысяч кибератак.

Украинца Ярослава Васинского в октябре задержали в Польше. Сейчас он дожидается депортации в США, где его ждет суд. Поиски россиянина Евгения Полянина продолжаются. Федеральная служба безопасности США распространила ориентировку с данными обвиняемого. По предварительным данным, мужчина может скрываться в Барнауле.

Кроме обвинения в кибератаках киберпреступлениям грозят уголовные дела по сговору с целью мошенничества и в отмывании денег.

Президент России Владимир Путин на саммите в Женеве предложил американскому коллеге Джо Байдену вести совместную борьбу с киберпреступлениями. По данным газеты The New York Times, договоренности удалось достичь. Этим объясняются секретные совещания советника Белого дома Энн Нюбергер с представителем Кремля о поимке хакеров, атаковавших сервера американских компаний. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что накануне Владимир Путин по телефону пообщался с главой ЦРУ Уильямом Бернсом. Одной из тем беседы была кибербезопасность.