Мир 01 июля 2023, 07:27 Хакеры взломали подразделение национальной системы здравоохранения Великобритании Telegraph: хакеры похитили данные национальной системы здравоохранения Британии Freepik

Читать 360tv в

Спецслужбы Великобритании расследуют кибератаку на базу данных одного из отделений национальной системы здравоохранения страны. об этом написала газета The Daily Telegraph.

По данным издания, нападению подверглись компьютеры треста, объединяющего шесть больниц и 10 медцентров. Подразделение является одним из крупнейших в Британии и объединяет данные о 2,5 миллионах пациентов.

Реклама

Ответственность за взлом взяла на себя группировка BlackCat. Некоторые эксперты в области компьютерной безопасности предполагают, что она связана с Россией. Хакеры заявили, что похитили базу данных пациентов. Они потребовали от представителей треста выйти на связь, иначе обнародуют всю полученную информацию.

«Мы слышали утверждения об атаке с применением вируса-вымогателя и в срочном порядке изучаем ситуацию», — указано в сообщении треста.

Ранее хакеры атаковали несколько американских федеральных ведомств. Кто именно стоял за взломом и какие учреждения пострадали неизвестно. По информации СМИ, использовалась уязвимость в «широко применяемом программном обеспечении». Агентство кибербезопасности и безопасности в срочном порядке работает над устранением последствий.