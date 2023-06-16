Мир 16 июня 2023, 19:56 Несколько федеральных ведомств США атаковали хакеры CNN: хакеры атаковали несколько федеральных ведомств США Unsplash

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Несколько американских федеральных ведомств атаковали хакеры. Об этом сообщил телеканал CNN.

Заместитель главы CISA Эрик Голдстайн заявил, что агентство кибербезопасности и безопасности в срочном порядке работает над тем, чтобы минимизировать последствия и исправить все нарушения.

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Пока неизвестно, кто именно стоял за взломом и какие учреждения пострадали. Канал упомянул, что использовалась уязвимость в «широко применяемом программном обеспечении».

Ранее появлялась информация, что российские хакеры подготовились к мощной атаке на банки Запада. Киберспециалисты из группировок KillNet, Revil и Anonymous обещали «бить без пощады». Одна из основных задач — парализовать работу SWIFT, чтобы прекратить финансирование киевского режима.