Хакеры выложили более полумиллиона аккаунтов Zoom в даркнете

Неизвестный хакер выложил на продажу в даркнете около 530 тысяч аккаунтов приложения для видеоконференции Zoom. Данные выкупила компания по кибербезопасности Cyble.

Как написала газета Sunday Times, мошенником оказался русскоговорящий пользователь Telegram. Один логин с паролем он продавал за одну пятую цента (порядка 15 копеек). Среди жертв хакера оказались различные университеты в США, компании, в том числе и Chase, Citibank.

В Zoom заявили, что уже работают над уязвимостью данных пользователей, для этого были наняты специалисты. Пока разработчики приложения порекомендовали пользователям сменить пароль в Zoom и в других сервисах.

Zoom привлекло внимание хакеров, когда практически весь мир перенес свою работу и общение на удаленный формат. Ранее сообщалось, что во время онлайн-урока по английскому языку Кембриджской международной школы «Сколково» неизвестный включил видео с порнографией и арабскими танцами.