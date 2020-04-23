Ученикам включили порно и арабские танцы во время дистанционного урока Кембриджской школы

Урок проходил с помощью видеоконференции на платформе ZOOM. В конференцию зашел неизвестный подросток под именем Иван, который не является учеником класса. Он начала транслировать для всех участников экран, на котором были открыты порносайты и видео с арабскими танцами.

Учитель смог выключить трансляцию только через 10 минут. В итоге он закончил урок раньше, раздав всем домашнее задание.

Свидетелем произошедшего стала мама одного из учеников, она позвонила в полицию. Теперь правоохранители ищут школьника, который слил данные конференции в общий доступ.

Ранее председатель совета общественного движения «Мужской путь» Андрей Брезгин предложил ввести в школах раздельное обучение. По мнению общественника, раздельное обучение сформирует у детей правильные стереотипы поведения. Брезгин заметил, что созревающие разнополые подростки, находясь в одном помещении, отвлекаются от учебы друг на друга.