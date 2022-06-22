Хакеры раскрыли причастность ВСУ к январским протестам в Казахстане

В январе 2022 года Казахстан охватили протесты. Как выяснилось сейчас, к их организации причастен украинский военный 83-й центр информационно-психологических операций (ЦИПсО, Одесса). Об этом на условиях анонимности сообщил РИА «Новости» хакер из группы RaHDIt.

В общей сложности на Украине были созданы четыре подобных центра. Кроме одесского 83-го, есть еще 74-й во Львове, 16-й в Житомирской области и 72-й, который находился в Броварах Киевской области. Именно 72-й центр считался главным.

«До 24 февраля все эти центры успешно работали. 83-й центр засветился и был причастен к организации протестов в Казахстане. Насколько успешно или неуспешно — это уже другой вопрос. Но то, что они приложили к этому руку, есть подтверждения», — привело агентство слова своего собеседника.

Массовые протесты в Казахстане начались в январе. Тогда против двукратного роста цен на сжиженный газ выступили жители городов Жанаозен и Актау. Позже протесты стали проходить и в других городах страны.

Ситуация раскрыла проблемы, которые годами копились в Казахстане. Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявлял тогда, что расслоение в доходах населения это «зажженная спичка около пороховой бочки». По его словам, именно этим не преминули воспользоваться организованные террористические группировки.