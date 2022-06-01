Хакеры раскрыли интимные подробности жизни сотрудников СБУ

Российские хакеры из группировки RaHDIt выложили в интернет личные данные 700 сотрудников службы безопасности Украины, сообщило РИА «Новости».

Подлинность информации журналистам подтвердил источник в отечественных спецслужбах. Кадровый состав СБУ с телефонами, фотографиями, адресами и увлечениями выложили на информационном ресурсе «Немезида». Группировка взломала все 755 правительственных украинских сайтов.

Выяснилось, что некоторые сотрудники спецслужбы увлекаются азартными играми, употреблением запрещенных веществ и свингерскими вечеринками. Один из аналитиков СБУ искал в соцсетях партнеров-мужчин.

Хакеры другой группировки, Killnet, ранее заявили, что готовят кибератаки на правительства 10 западных стран. В список будущих жертв попали государства, которые поддерживают антироссийскую и нацистскую риторику.