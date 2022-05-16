«Российский киберспецназ придет за вами на рассвете». Хакеры Killnet решили разобраться с 10 странами

Хакеры российской группировки Killnet завили, что готовят кибератаки на правительства 10 западных стран. Об этом они сообщили в видеообращении, которое опубликовали в Telegram телеканала РЕН ТВ.

«Сегодня мы официально объявляем кибервойну правительствам 10 стран», — сказали хакеры.

Представители Killnet заявили, что готовились к атакам. На протяжении двух месяцев они изучали страны, которые поддерживают антироссийскую и нацистскую риторику. В списке оказались такие государства, как США, Великобритания, Германия, Италия, Латвия, Румыния, вся Прибалтика и Украина.

Хакеры заявили, что правительства этих стран «будут ликвидированы». При этом мирным гражданам ничего не угрожает.

Представители Killnet отметили, что все подготовительные работы завершены. Также хакеры нецензурно высказались относительно всех кибергруппировок, которые выступают против России.

«Российский спецназ-легион совместно с Killnet придет за вами на рассвете», — подытожили хакеры.

В конце видеообращения прозвучал отрывок из песни «Священная война» Александра Александрова.