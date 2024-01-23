Мир 23 января 2024, 16:19 Хакеры оставили без воды и тепла крупнейший жилой массив Львова «Львовтеплоэнерго»: жилмассив Львова остался без воды и тепла из-за хакеров Freepik

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Крупнейший жилой массив Львова остался без горячего водоснабжения и отопления в результате хакерской атаки. Об этом сообщили на сайте украинского предприятия «Львовтеплоэнерго».

Кибератака привела к нарушению в работе системы управления теплоснабжением.

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«Продолжаются работы по восстановлению услуг по отоплению и горячему водоснабжению в жилом массиве Сихов», — добавили в компании.

Восстановить теплоснабжение планируется в 21:00 по местному времени (22:00 по московскому времени). Всего во Львове проживают свыше 700 тысяч человек. Сейчас столбики термометров показывают в городе около нуля градусов.

Ране без отопления осталось здание Верховной рады. Причиной стала коммунальная авария. Парламентарий Ярослав Железняк заявил, что фраза «отмороженные депутаты» заиграла новыми красками.