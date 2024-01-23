23 января 2024, 16:19
Хакеры оставили без воды и тепла крупнейший жилой массив Львова
«Львовтеплоэнерго»: жилмассив Львова остался без воды и тепла из-за хакеров
Крупнейший жилой массив Львова остался без горячего водоснабжения и отопления в результате хакерской атаки. Об этом сообщили на сайте украинского предприятия «Львовтеплоэнерго».
Кибератака привела к нарушению в работе системы управления теплоснабжением.
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«Продолжаются работы по восстановлению услуг по отоплению и горячему водоснабжению в жилом массиве Сихов», — добавили в компании.
Восстановить теплоснабжение планируется в 21:00 по местному времени (22:00 по московскому времени). Всего во Львове проживают свыше 700 тысяч человек. Сейчас столбики термометров показывают в городе около нуля градусов.
Ране без отопления осталось здание Верховной рады. Причиной стала коммунальная авария. Парламентарий Ярослав Железняк заявил, что фраза «отмороженные депутаты» заиграла новыми красками.
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Украина
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