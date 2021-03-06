СМИ предупредили об угрозе взлома компаний из-за уязвимости ПО Microsoft

Более 20 тысяч американских компаний оказались под угрозой взлома из-за уязвимости программы Exchange Server корпорации Microsoft. Дыру в безопасности ПО можно использовать для масштабного цифрового шпионажа. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на информированный источник.

В Белом доме отметили, что мониторят ситуацию.

«Мы внимательно следим за экстренным исправлением Microsoft ранее неизвестных уязвимостей в программном обеспечении Exchange Server и сообщениями о потенциальных взломах американских аналитических центров и предприятий оборонной промышленности», — приводит агентство слова советника президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана.

В Microsoft не раскрыли, какие именно компании и структуры уже пострадали действий хакеров или находятся под угрозой. Программисты корпорации в срочном порядке выпустили патч, который должен устранить уязвимость Exchange Server.

Ранее стало известно, что Microsoft принудительно обновит версии Windows 10, срок обслуживания которых скоро истечет, до версии ОС 20H2. Процесс пройдет в несколько этапов.