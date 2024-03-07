Мир 07 марта 2024, 21:40 Гуцул обсудила с Кириенко давление властей Молдавии на Гагаузию Гуцул переговорила с Кириенко о возможности обсудить в ООН давление на Гагаузию РИА «Новости»

Читать 360tv в

Глава Гагаузии Евгения Гуцул обсудила с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко возможность поднять вопрос о давлении властей Молдавии на автономию на заседании ООН. Об этом Гуцул написала в своем Telegram-канале.

Гуцул встретилась с Кириенко перед отъездом из Сочи, они обсудили политическую обстановку в Молдавии.

Реклама

«Подняла вопрос о возможности обсудить в ООН ущемление гагаузов и давление со стороны центральных властей Молдавии», — написала глава автономии.

Гуцул считает, что необходимо обратить внимание международного сообщества на произвол, который происходит в Молдавии.

Ранее стало известно, что в Кишиневе готовят арест Гуцул по ее возвращению из России. Об этом сообщил оппозиционер Илан Шор.