Мир 07 марта 2024, 17:07 Главу Гагаузии предупредили о скором аресте в Молдавии Оппозиционер Шор: власти Молдавии запланировали арест главы Гагаузии Гуцул РИА «Новости»

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Руководство Молдавии собирается арестовать главу Гагаузии Евгению Гуцул, как только она вернется из Сочи. Об в эфире телеканала «Россия 24» заявил оппозиционер Илан Шор.

«Мы имеем инсайдерскую информацию, что они (молдавские власти — прим. ред.) готовят арест Евгении Гуцул прямо в аэропорту», — сообщил он.

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Политик объяснил, что Гуцул не боится ареста, потому что она в любом случае собирается отстаивать интересы населения Гагаузской автономии.

Ранее глава региона рассказала, что вернется в Молдавию и выполнит свой долг перед народом. Гуцул подчеркнула, что ее визит в Россию был продуктивным, но ее дипломатическое сотрудничество с российской стороной не дает покоя молдавским властям.