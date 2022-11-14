Эксклюзив 14 ноября 2022, 14:28 «Оставляет западные СМИ без штанов». Политолог объяснил появление фейков о госпитализации Лаврова Политолог Марков: западные СМИ ненавидят главу МИД РФ Лаврова за твердую позицию и юмор РИА «Новости»

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Политолог и общественный деятель Сергей Марков назвал «360» четыре возможные причины появления фейков о госпитализации главы МИД России Сергея Лаврова в западных СМИ. Наиболее вероятным он считает то, что европейские журналисты «раскручивают какой-то информационный проект».

Резонансная новость о том, что Лавров якобы попал в больницу, повысит цитируемость, многие узнают об этом проекте, а потом, условно, 90% отпишутся, но 10% останутся, пояснил Марков.

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«Вероятнее всего, это циничное вранье для того, чтобы повысить кликабельность, получить больше подписчиков», — отметил он.

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Второй возможной причиной эксперт назвал сильную неприязнь некоторых зарубежных журналистов к Сергею Лаврову.

«Некоторые западные СМИ ненавидят Лаврова за твердую позицию, прекрасное чувство юмора, за то, что он, условно говоря, зачастую западных журналистов без штанов оставляет», — подчеркнул Сергей Марков.

Он напомнил, что именно Лавров представляет делегацию России на саммите G20 — президент Владимир Путин решил туда не ездить.

«СМИ могли такую гадость Лаврову сделать в тот момент, когда он, по сути, замещает Путина и к нему приковано значительно больше внимания, чем обычно», — не исключил политолог.

Он также предположил, что российский министр иностранных дел по дороге из аэропорта заехал в госпиталь по своим делам, что и стало поводом для заявлений о его болезни. Наконец, еще одна версия состоит в том, что западные СМИ просто допустили «глупость, ошибку». Так или иначе они стремились лишний раз упомянуть Лаврова в негативном ключе, ведь речь идет о «проявлении слабости», заметил Марков.