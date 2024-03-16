Мир 16 марта 2024, 03:02 Гутерриш направил письма Путину, Эрдогану и Зеленскому Генсек ООН обратился к Путину, Зеленскому и Эрдогану по судоходству РИА «Новости»

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил письма президентам России, Украины и Турции Владимиру Путину, Владимиру Зеленскому и Реджепу Тайипу Эрдогану по теме безопасного судоходства в Черном море. Об этом РИА «Новости» заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

«Мы продолжаем переговоры со всеми сторонами, чтобы торговля продолжалась, поставки продовольствия шли, а суда были в безопасности», — отметил представитель Гутерриша.

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Дюжаррик добавил, что генсек ООН направил письма в феврале. По словам Гутерриша, главной целью текущих усилий организации является свобода гражданского судоходства, чтобы торговые и продовольственные маршруты в Черном море были непрерывными и предсказуемыми. Это очень важно для мировых рынков и глобальной продовольственной безопасности.

По словам Дюжаррика, проходящие через Черное море суда все еще рискуют столкнуться с морскими минами. Кроме того, опасность представляют и удары по портам.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признался, что ВСУ ударили по кораблям Черноморского флота натовскими ракетами.