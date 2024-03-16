16 марта 2024, 03:02
Гутерриш направил письма Путину, Эрдогану и Зеленскому
Генсек ООН обратился к Путину, Зеленскому и Эрдогану по судоходству
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил письма президентам России, Украины и Турции Владимиру Путину, Владимиру Зеленскому и Реджепу Тайипу Эрдогану по теме безопасного судоходства в Черном море. Об этом РИА «Новости» заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
«Мы продолжаем переговоры со всеми сторонами, чтобы торговля продолжалась, поставки продовольствия шли, а суда были в безопасности», — отметил представитель Гутерриша.
Реклама
Дюжаррик добавил, что генсек ООН направил письма в феврале. По словам Гутерриша, главной целью текущих усилий организации является свобода гражданского судоходства, чтобы торговые и продовольственные маршруты в Черном море были непрерывными и предсказуемыми. Это очень важно для мировых рынков и глобальной продовольственной безопасности.
По словам Дюжаррика, проходящие через Черное море суда все еще рискуют столкнуться с морскими минами. Кроме того, опасность представляют и удары по портам.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признался, что ВСУ ударили по кораблям Черноморского флота натовскими ракетами.
Владимир Зеленский
Турция
Реджеп Эрдоган
Россия
Владимир Путин
Украина
ООН
Реклама
Реклама