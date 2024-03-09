Мир 09 марта 2024, 00:11 Гуманитарный груз убил пять палестинцев в секторе Газа CNN: пятеро человек погибли в Газе под упавшим с самолета гуманитарным грузом Unsplash

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Сброшенный с самолета груз гуманитарной помощи убил пятерых палестинцев в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал CNN.

Днем в районе лагеря беженцев Аль-Шати около Газы с самолета сбросили гуманитарный груз. В результате падения погибли пять человек, еще 10 мирных жителей получили ранения.

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По информации телеканала, впервые гуманитарную помощь сбросили с самолета в субботу. Доподлинно неизвестно, гуманитарная помощь какой страны привела к гибели людей в секторе Газа.

Власти анклава раскритиковали такой способ доставки грузов и призвали открыть гуманитарные погранпереходы.

Еврокомиссия заявила, что откроет морской гуманитарный коридор в сектор Газа. Это произойдет при поддержке США и Объединенных Арабских Эмиратов.