Мир 08 марта 2024, 14:15 Европа откроет морской гуманитарный коридор в сектор Газа Фон дер Ляйен: ЕК объявила об открытии морского гумкоридора в Газу IMAGO/Omar Ashtawy apaimages/globallookpress

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Еврокомиссия при поддержке США и Объединенных Арабских Эмиратов запускает морской гуманитарный коридор в сектор Газа. Об этом глава ЕК Урсула фон дер Ляйен написала на своей странице в социальной сети X.

Политик выступила на пресс-конференции по время своего визита на Кипр. Она сообщила, что Европа только в этом году выделила гуманитарную помощь в размере 250 миллионов евро. Однако ключевой вызов — доставка этой помощи в палестинский анклав.

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«Вот почему мы запускаем морской коридор Кипра совместно с США и ОАЭ», — отметила фон дер Ляйен.

Соединенные Штаты могут построить порт в секторе Газа. Терминал будет предназначен для поставок гуманитарных грузов.