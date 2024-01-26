Мир 26 января 2024, 23:21 Помощь Украине со стороны США «повисла на волоске» из-за победы Трампа Financial Times: победа Трампа на праймериз отдалила новую помощь Украине от США РИА «Новости»

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Помощь Украине со стороны США «повисла на волоске» из-за экс-президента Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщила газета Financial Times.

По данным журналистов, бывший лидер Штатов намерен сделать миграционный вопрос одним из ключевых сюжетов предвыборной компании в 2024 году.

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Победа Трампа на праймериз в Нью-Гемпшире и кокусе в Аризоне только укрепила шансы политика на избрание, а также утвердила влияние на повестку Республиканской партии. Республиканцы требуют решить миграционные проблемы и призывают к прекращению поддержки украинской стороны.

«Вряд ли в ближайшее время будет предоставлена дополнительная помощь, учитывая хаос в Республиканской партии» — заявил бывший помощник лидера демократического большинства в Сенате США Джима Мэнли.

Ранее член палаты представителей от штата Техас Чип Рой заявил, что США не выплатят Украине «ни одного доллара», пока действующий лидер Штатов Джо Байден и его команда не урегулируют ситуацию с мигрантами. По его словам, Белый дом игнорирует эту проблему.