Губернатор Техаса призвал Байдена объявить в штате режим ЧС

На окраинах приграничного американского города Дель Рио скопилось около 16 тысяч мигрантов, добивающихся предоставления убежища в США. В ожидании оформления документов они живут под автомобильным мостом в ужасающих условиях без элементарных удобств. В связи с этой ситуацией губернатор Техаса Грег Эббот потребовал у президента Джозефа Байдена объявить в штате режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

В письме на имя главы государства губернатор сообщил, что с 31 мая 2021 года из-за наплыва нелегальных мигрантов официально признал ситуацию бедствием. Эббот подчеркнул, что пробравшиеся через реку Рио-Гранде беженцы нуждаются в медикаментах и пище. Но власти штата не могут им предоставить самое необходимое. Причем с 15 по 18 сентября население импровизированного лагеря выросло с четырех до 16 тысяч человек. В распоряжении губернатора находятся всего 64 сотрудника пограничных служб.

«Этот всплеск численности мигрантов представляет угрозу для жизни жителей округа Валь-Верде и быстро исчерпывает ресурсы правоохранительных органов, здравоохранения и гуманитарной помощи, которые никогда не предназначались для использования в таком качестве», — подчеркнул Эббот.

В начале марта он начал операцию «Одинокая звезда», чтобы обезопасить границы и бороться с контрабандой людей и наркотиков в Техас. Вскоре ему пришлось расширить миссию. Сейчас в ней участвуют тысячи рейнджеров и солдат Национальной гвардии.

Зарубежные СМИ обнародовали видео, на котором американские таможенники пинками разгоняют темнокожих мигрантов, которые пытаются пересечь границы Техаса.