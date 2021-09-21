Пограничники в США на лошадях отпинали пытавшихся пересечь границу беженцев

Американские пограничники на лошадях пинками останавливали темнокожих мигрантов, которые пытались пересечь границу Техаса. Фото их действий появились на странице CGTN America в Twitter.

На опубликованных фото видно, что пограничники таскают мигрантов за одежду, гоняют их на лошадях и достаточно резко с ними обходятся. При этом темнокожие люди пытаются нести с собой небольшие пакеты с вещами или едой.

Пользователи Сети сразу же отреагировали на эти фотографии. Кто-то написал: все дело в том, что они нелегалы. Другие сочли, что эти снимки — отличный показатель того, как в США соблюдаются права человека.

В целом в США полиции дозволены очень жесткие меры в отношении нарушителей. Только на днях правоохранителям запретили применять к задержанным два приема: сжимание сонной артерии и захват шеи предплечьем. Дело в том, что они могут быть смертельно опасными. Применять их разрешено только в том случае, если есть прямая угроза для жизни полицейского.

Инициатива внести такой запрет появилась после того, как в США зафиксировали несколько случаев гибели задержанных из-за удушений.