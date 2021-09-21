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    21 сентября 2021, 05:04

    Пограничники в США на лошадях отпинали пытавшихся пересечь границу беженцев

    Ирэна Вороник

    Американские пограничники на лошадях пинками останавливали темнокожих мигрантов, которые пытались пересечь границу Техаса. Фото их действий появились на странице CGTN America в Twitter.

    Пограничники в США на лошадях отпинали пытавшихся пересечь границу беженцев

    На опубликованных фото видно, что пограничники таскают мигрантов за одежду, гоняют их на лошадях и достаточно резко с ними обходятся. При этом темнокожие люди пытаются нести с собой небольшие пакеты с вещами или едой.

    Пользователи Сети сразу же отреагировали на эти фотографии. Кто-то написал: все дело в том, что они нелегалы. Другие сочли, что эти снимки — отличный показатель того, как в США соблюдаются права человека.

    В целом в США полиции дозволены очень жесткие меры в отношении нарушителей. Только на днях правоохранителям запретили применять к задержанным два приема: сжимание сонной артерии и захват шеи предплечьем. Дело в том, что они могут быть смертельно опасными. Применять их разрешено только в том случае, если есть прямая угроза для жизни полицейского.

    Инициатива внести такой запрет появилась после того, как в США зафиксировали несколько случаев гибели задержанных из-за удушений.