Нью-Йорк снимет все коронавирусные ограничения 1 июля

Правительство Нью-Йорка намерено 1 июля снять все ограничения, введенные из пандемии коронавируса. Об этом в эфире телеканала MSNBC заявил мэр Билл де Блазио.

«Мы готовы полностью открыть город 1 июля. Мы готовы открыть магазины, предприятия, офисы, театры — все в полную силу. Я думаю, в Нью-Йорке будут толпы людей», — заявил он.

При этом окончательное решение примет губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

Если удастся договориться о снятии карантинных мер, возвращение к привычной жизни окажется символическим, отметил сайт inc-news. В США 4 июля празднуется День независимости.

Как минимум 6,3 миллиона жителей мегаполиса уже вакцинировались. Власти города пообещали приложить все усилия для продолжения прививочной кампании.

Сохранится ли действие масочного режима внутри помещений, неизвестно.

По последним данным, за все время пандемии в Нью-Йорке зафиксировано более 923,9 тысячи случаев заражения коронавирусом, 32 461 человек умер.