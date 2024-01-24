Мир 24 января 2024, 04:08 Грузовик с 60 тоннами газа взорвался в Монголии, есть погибшие Газовоз с 60 тоннами газа взорвался в Улан-Баторе Freepik

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Грузовик с 60 тоннами газа взорвался в Улан-Баторе недалеко от крупного рынка Дунжингарав. Об этом сообщил монгольский новостной сайт News.mn.

По данным автором статьи, после взрыва началось возгорание. На место происшествия прибыли пожарные и спасатели. В настоящий момент весь масштаб разрушений и количество пострадавших уточняют правоохранители. По предварительной информации, погибло шесть человек, более 10 пострадавших госпитализировали.

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Во время ЧП грузовик отбросило на 30-40 метров. Как отметили очевидцы, пламя очень быстро разгоралось, поэтому задело несколько других машин и жилой дом, находящийся рядом.

Журналисты предположили, что причиной происшествия могла стать авария с участием другой машины.

Ранее в Уганде на автотрассе Масака — Мбарара взорвалось колесо грузовика. В итоге погибло 10 человек.