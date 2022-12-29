Происшествия 29 декабря 2022, 18:46 Страшное ДТП в Уганде унесло 10 жизней

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Смертельная авария случилась на автотрассе Масака — Мбарара, в ее результате погибли десять человек. Об этом сообщило информагентство Monitor.

Как следует из полицейских отчетов, причиной ДТП стало взорвавшееся колесо грузовика. Водитель автомобиля потерял управление и выехал на полосу встречного движения. Там он врезался в автобус и также зацепил легковое авто.

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В результате аварии также пострадали 14 человек. Их доставили в больницу, состояние одного из пациентов оценивают, как критическое.

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Как сообщило РИА ФАН, местные жители жаловались на нарушение строительных нормативов. По их словам, при входе в поворот у водителя недостаточно места для маневра. Местные власти уже пообещали заняться реконструкцией участка трассы.