Правоохранители задержали грузинского паралимпийца Звиада Гогочури после конфликта с охранником отеля в Токио. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Ранее СМИ сообщили, что охранник отеля в столице Японии получил серьезные травмы после того, как его толкнул паралимпиец из Грузии. Имени спортсмена тогда не назвали. Сейчас стало известно, что речь идет о 34-летнем члене паралимпийской сборной Грузии, дзюдоисте Гогочури. Информации о причине конфликта между мужчинами нет.

Как пишет Kyodo, теперь у паралимпийца серьезные проблемы: у него отзовут аккредитацию и выгонят из страны. Пять лет назад Гогочури завоевал золотую медаль на летних Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро в весовой категории до 90 килограммов.

Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября. Ранее сборная ОКР завоевала на Олимпийских играх в Японии 71 медаль. Российские спортсмены в медальном зачете побили результат команды РФ, которая выступала на Играх в Бразилии в 2016 году. По количеству наград команда из России заняла третье место.