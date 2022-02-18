Грузинские знаменитости записали видеообращение в поддержку Украины

Творческая и политическая элита Грузии обратились к украинцам со словами поддержки на фоне якобы готовящегося «вторжения» России на Украину. В ролике, в частности, приняли участие актер Вахтанг Кикабидзе и певица Нино Катамадзе.

Они на украинском языке попросили все цивилизованные страны остановить «российскую агрессию» в отношении Украины.

«Успех Украины — это успех Грузии. Ваша победа — это наша победа, ваша свобода — это наша свобода. Да здравствует свободная Украина! Да здравствует свободная Грузия!» — заявили они.

На фоне украинского флага и под торжественную музыку также появились бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили, историк Юлон Гагошидзе, режиссеры Саломе Джаши и Кети Мачавариани, оператор Зураб Алавердашвили, телережиссер Михаил Гонгадзе, учитель Ладо Абхазава, философ Леван Гамбашидзе, соучредительница Kyiv Art & Fashion Days София Чкония, шеф-повар Михаил Авсаджанишвили, участник детского Евровидения Нико Каджа, общественная активистка Татуша Арвеладзе, баскетболист Георгий Цинцадзе.

Запад уже несколько месяцев заявляет о том, что Россия готовится «вторгнуться» на Украину. Британские издания The Sun и Mirror даже написали якобы точное время нападения — 01:00 по лондонскому времени 16 февраля.

Однако на следующее утро после этого The Sun отредактировал статью и убрал упоминание времени, Mirror выпустил новый материал, где сообщил, что вторжения не произошло.

Российские власти не раз опровергали подобные сообщения и заверяли, что не собираются нападать на Украину.