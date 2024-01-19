Мир 19 января 2024, 12:49 Грузия потребовала от Зеленского извинений за слова о Саакашвили Спикер парламента Грузии Папуашвили потребовал извинений от Зеленского и Санду РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент Украины Владимир Зеленский должен принести Грузии публичные извинения за ложь о пытках Михаила Саакашвили в тюремном заключении. Об этом в эфире грузинского Первого канала заявил председатель парламента республики Шалва Папуашвили.

«Из заключения Европарламента мы узнали, что Зеленский, президент Молдавии Майя Санду лгали, обвинив Грузию в пытках Саакашавили. Многие политики на Западе опозорились перед грузинским народом, поэтому мы ждем от них извинений», — сказал он.

Реклама

В четверг, 18 января, Европейский комитет против пыток опубликовал доклад, в котором заявил об отсутствии доказательств информации о пытках бывшего президента Грузии, отмечал RT. Глава клиники, в которой содержат Саакашвили, оценил его состояние как стабильное.

Саакашвили арестовали в октябре 2021 года после нелегального пересечения границы Грузии. В отношении него завели несколько уголовных дел, суд приговорил его к девяти годам неволи.