19 января 2024, 12:49
Грузия потребовала от Зеленского извинений за слова о Саакашвили
Спикер парламента Грузии Папуашвили потребовал извинений от Зеленского и Санду
Президент Украины Владимир Зеленский должен принести Грузии публичные извинения за ложь о пытках Михаила Саакашвили в тюремном заключении. Об этом в эфире грузинского Первого канала заявил председатель парламента республики Шалва Папуашвили.
«Из заключения Европарламента мы узнали, что Зеленский, президент Молдавии Майя Санду лгали, обвинив Грузию в пытках Саакашавили. Многие политики на Западе опозорились перед грузинским народом, поэтому мы ждем от них извинений», — сказал он.
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В четверг, 18 января, Европейский комитет против пыток опубликовал доклад, в котором заявил об отсутствии доказательств информации о пытках бывшего президента Грузии, отмечал RT. Глава клиники, в которой содержат Саакашвили, оценил его состояние как стабильное.
Саакашвили арестовали в октябре 2021 года после нелегального пересечения границы Грузии. В отношении него завели несколько уголовных дел, суд приговорил его к девяти годам неволи.
Грузия
Владимир Зеленский
Михаил Саакашвили
Украина
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