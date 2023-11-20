Мир 20 ноября 2023, 00:08 Саакашвили вернут в тюрьму по рекомендации врачей Глава Минюста Грузии Брегадзе: Саакашвили вернут в тюрьму по рекомендации врачей Фото: flickr/ World Bank Collection/CC BY-NC-ND 2.0

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Решение о возвращении бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили из клиники в тюрьму может быть не политическим, а медицинским. Об этом сообщил глава Минюста страны Рати Брегадзе в беседе с телеканалом «Имеди».

«В Грузии заключенный отбывает срок в пенитенциарном учреждении, и в больнице он может быть столько времени, сколько понадобится для улучшения состояния его здоровья», — заявил он.

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По словам Брегадзе, Саакашвили переведут в тюрьму после появления рекомендации медиков. Также министр отметил, что в последнее время политик чувствует себя лучше.

Ранее бывшая жена Саакашвили заявила, что ей потребовалось два года психологической подготовки, чтобы увидеться с экс-супругом. Когда встреча произошла, между ними состоялся чистосердечный разговор. Во время диалога женщина пожелала бывшему мужу свободы, здоровья и счастья.

Саакашвили задержали в начале октября 2021 года после нелегального переезда в Грузию. Правоохранители открыли несколько дел в его отношении. В итоге экс-президента страны приговорили к девяти годам заключения под стражу.