22 марта 2024, 13:36
Землетрясение произошло на границе Киргизии и Таджикистана
Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали на границе Киргизии и Таджикистана
На границе Киргизии и Таджикистана произошло землетрясение. Об этом сообщил киргизский институт сейсмологии.
Магнитуда землетрясения составила 5,3. Очаг природного явления зафиксировали на территории Таджикистана.
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По данным института сейсмологии, в киргизских селах Кара-Тейит и Карамык интенсивность землетрясения составила четыре балла. Также около четырех баллов было в селе Шибээ. В Дараут-Курган, Жар-Башы, Кулчу и Жаш-Тилек — три балла.
Информации о погибших или пострадавших не поступало.
Несколько дней назад землетрясение произошло в японской префектуре Ибараки. Магнитуда также составила 5,3. Эпицентр сейсмособытия оказался на глубине в 50 километров. Информации о разрушениях и жертвах не было.
В середине марта землетрясение такой же магнитудой произошло в Черногории. Первый подземный толчок зафиксировали ночью вблизи от Подгорицы.
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