Грузия стала лидером по импорту топлива из России из-за его дешевизны | 360°

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Грузия стала лидером по импорту топлива из России из-за его дешевизны

Глава МО Грузии Леквинадзе: республика стала лидером по импорту дешевого топлива из РФ

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Грузия заняла лидирующие позиции по импорту топлива из России из-за его дешевизны. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил глава Министерства обороны республики Ираклий Леквинадзе.

По его словам, не менее 40% от общего объема импорта нефтепродуктов в Грузию приходится на Россию из-за их дешевизны.

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«Импорт из России возник, потому что на фоне текущих событий Россия является источником дешевого топлива. Себестоимость российского топлива по сравнению с европейским ниже примерно на 30-40 тетри (0,1-0,14 доллара) за литр», — уточнил Леквинадзе.

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По его прогнозу, в начале осени цены как на бензин, так и на дизельное топливо в Грузии упадут.

В первом полугодии нынешнего года Грузия импортировала из России более 198 тысяч тонн нефтепродуктов, что на 77% больше показателей за 2021 год. Доля России в общем импорте этого сырья составляет 33%.

Ранее сообщалось, что Грузия назвала причину отказа от собственных санкций против России.

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