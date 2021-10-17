Грузии и Украине перечислят условия вступления в НАТО

Перспективы вступления в НАТО Украины и Грузии обсудит с руководителями двух стран глава оборонного ведомства США Ллойд Остин. Как сообщила пресс-служба Пентагона, на следующей неделе он посетит две республики, а также заедет в Румынию.

В заявлении оборонного ведомства США сказано, что главной темой беседы станет ситуация в акватории Черного моря.

«Все три страны граничат с Черным морем, поэтому Остин будет говорить с лидерами о безопасности и будет добиваться укрепления сотрудничества этих государств», — говорится в сообщении.

Кроме того, он обсудит вопрос вступления Грузии и Украины в Североатлантический альянс при выполнении ряда условий.

«Дверь в НАТО открыта. Но странам нужно провести реформы, чтобы соответствовать требованиям к членам оборонного альянса», — заявили в пресс-службе Пентагона.

Кроме того Ллойд Остин намерен пообщаться с американскими солдатами, которые расквартированы в этих трех странах.

На прошедшем в Брюсселе саммите НАТО лидеры стран альянса заявили, что поддерживают право Украины и Грузии на вступление. Конкретных сроков странам не назвали, но объяснили, что сначала нужно провести реформы, о которых им неоднократно говорили. Эти слова подтвердил президент США Джо Байден. Он заявил, что основное препятствие для вступления в альянс — несоответствие критериям. Он призвал власти Украины следовать разработанному плану действий, а прежде всего избавиться от коррупции.