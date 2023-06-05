Мир 05 июня 2023, 09:42 Группу людей задержали за подготовку госпереворота в Киргизии 24.kg: спецслужбы Киргизии устроили массовое задержание лиц, готовивших госпереворот РИА «Новости»

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Государственный комитет национальной безопасности Киргизии задержал людей, планировавших захватить власть. Об операции силовиков сообщили источники сайта 24.kg.

«ГКНБ массово задержал участников возможного государственного переворота», — сообщили журналистам.

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Кого именно и сколько человек схватили, собеседники издания не уточнили. Известно, что они собирались прийти к власти насильственным путем. Издание показало видео операции. Не меньше шести человек в форме и с оружием вышли из микроавтобуса и вошли в частный дом.

Новость о задержании мятежников появилась и в других СМИ. Подозреваемых схватили в пригороде Бишкека, сообщило РИА «Новости».

В октябре 2020 года после парламентских выборов в Киргизии прошла волна протестов, в Бишкеке дважды вводили режим чрезвычайного положения. Больше тысячи человек пострадали, один погиб.