05 июня 2023, 09:42
Группу людей задержали за подготовку госпереворота в Киргизии
24.kg: спецслужбы Киргизии устроили массовое задержание лиц, готовивших госпереворот
Государственный комитет национальной безопасности Киргизии задержал людей, планировавших захватить власть. Об операции силовиков сообщили источники сайта 24.kg.
«ГКНБ массово задержал участников возможного государственного переворота», — сообщили журналистам.
Реклама
Кого именно и сколько человек схватили, собеседники издания не уточнили. Известно, что они собирались прийти к власти насильственным путем. Издание показало видео операции. Не меньше шести человек в форме и с оружием вышли из микроавтобуса и вошли в частный дом.
Новость о задержании мятежников появилась и в других СМИ. Подозреваемых схватили в пригороде Бишкека, сообщило РИА «Новости».
В октябре 2020 года после парламентских выборов в Киргизии прошла волна протестов, в Бишкеке дважды вводили режим чрезвычайного положения. Больше тысячи человек пострадали, один погиб.
Киргизия
Протесты в Киргизии
Реклама
Реклама