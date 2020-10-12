Режим ЧП снова ввели в Бишкеке

В Бишкеке опять ввели режим чрезвычайного положения. Указ подписал президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков из-за бездействия республиканского парламента на этот счет.

Киргизское правительство должно было в течение трех дней рассмотреть вопрос о ранее введенном режиме ЧП в столице. По закону его должны были снять, рассказали РИА «Новости» в пресс-службе главы государства.

«На территории Бишкека повторно вводится режим чрезвычайного положения», — отметили в администрации.

В новом подписанном Жээнбековым указе говорится о введении ЧП до 19 октября. Если парламент не утвердит документ, то режим автоматически отменят 15 числа.

Первый раз указ о введении в Бишкеке режима ЧП глава Киргизии подписал на фоне протестов. В республиканской столице 10 октября начал действовать комендантский час. На улицы нельзя выходить с 21:00 до 05:00. Чтобы контролировать происходящее, в городе выставили свыше 10 блокпостов с военными и тяжелой техникой.

Несогласные с итогами парламентских выборов в Киргизии вышли протестовать 5 октября. После столкновений с силовиками представители оппозиционных партий захватили здание парламента. Более 1,2 тысячи человек пострадали в столкновениях. Известно об одном погибшем.