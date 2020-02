Группа The Pussycat Dolls не попала под «фанеру» на шоу

В прямом эфире развлекательной передачи The one show участницы поп и R&B-группы The Pussycat Dolls представили свой новый трек React. Из-за ошибки звукорежиссера они не попали под фонограмму во время трансляции.

Как сообщила Daily Mail, участницы группы стояли на сцене спиной к зрителям. Звук пошел в зал, к зрителям, но его не было слышно исполнительницам, и они даже не поняли, что произошло. Телеведущий Мэтт Бэйкер велел начать сначала, и со второго раза шоу удалось. Любопытно отметить, что первый раз был включен трек с голосами исполнительниц. Но со второй попытки они уже пели сами. Во всяком случае, в этом уверены поклонники группы, которые не на шутку схлестнулись в комментариях с теми, кто счел их выступления как минимум скучным. Группа The Pussycat Dolls распалась в 2010 году. В ноябре 2019 года певица Николь Шерзингер объявила об их воссоединении. В 2020 году они должны проехать с гастролями по Великобритании, но пока не понятно, насколько оно будет успешным.