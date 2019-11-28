Группа The Pussycat Dolls воссоединится спустя 10 лет после распада

Американская R&B группа The Pussycat Dolls уже в следующем году снова порадует фанатов своим концертом. Коллектив распался в 2010 году, но певица Николь Шерзингер объявила о воссоединении.

«Я очень рада сообщить, что мы вернулись! Тур стартует в Великобритании в апреле 2020 года!» — написала Шерзингер в Instagram.

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Она опубликовала фотографию с названием группы, именами исполнительниц и списком городов. В апреле девушки посетят девять британских городов. Первый концерт запланирован на 5 число в Дублине.

В старый состав The Pussycat Dolls не вернулась только Мелоди Торнтон, поэтому поклонники смогут увидеть Николь Шерзингер, Кармит Бачар, Эшли Робертс, Джессику Сатта и Кимберли Уайатт.

Группа была создана в 1995 году и смогла завоевать большую популярность. Самыми успешными треками стали песни «Don’t Cha» и «Buttons». В 2010 году The Pussycat Dolls распались на фоне слухов о том, что участницы коллектива не хотели выступать в тени солистки Шерзингер.