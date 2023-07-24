Мир 24 июля 2023, 17:45 Группа Джонни Деппа вернулась к гастролям Blikk: актер Джонни Депп вернулся к гастролям после проблем со здоровьем Raph_PH / CC BY 2.0 / Википедия

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Группа Джонни Деппа и Элиса Купера The Hollywood Vampires возобновила гастроли после отмененных «из-за непредвиденных обстоятельств» концертов в Будапеште и Словакии. Об этом написала газета Blikk.

СМИ сообщали, что актера нашли без сознания в номере отеля, ему пришлось вызвать врача. После этого концерты группы отменили. Актер не мог выйти на сцену, писало издание Blikk.

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«Ему (Джонни Деппу — прим. ред.) вызвали врача, чтобы понять, не случилось ли с ним чего-то более серьезного, чем злоупотребление [алкоголем или запрещенными веществами]», — передавало издание.

К счастью, медикам удалось быстро привести 60-летнего Джонни Деппа в чувства. Теперь музыкальный коллектив снова в стою. Группа уже дала концерт в Польше.

Hollywood Vampires — американская супергруппа, основанная в 2015 году Элисом Купером, Джонни Деппом и Джо Перри. Идея, которую преследовали основатели группы, — возродить атмосферу знаменитого питейного клуба с одноименным названием.

Ранее фильм «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом и Пьером Ришаром стала лидером кинопроката в минувшие выходные. Кинолента собрала 70 миллионов рублей с 20 по 23 июля.