Культура 24 июля 2023, 02:25 «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом возглавил кинопрокат России в выходные Фильм «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом собрал 70 миллионов рублей за минувшие выходные РИА «Новости»

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Лента«Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом и Пьером Ришаром стала лидером кинопроката в минувшие выходные. Фильм собрал 70 миллионов рублей, согласно данным портала kinobusiness.com с 20 по 23 июля.

Картина вышла на российские экраны 20 июля, она повествует об отношениях французского короля Людовика XV с Жанной Дюбарри.

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Второе место в российском кинопрокате занял норвежский мультфильм «Просто супер» (Helt super / Just Super). Он собрал 20,8 миллиона рублей. В основе сюжета — 11 летняя девочка, мечтающая стать похожей на своего отца-супергероя.

На третьем месте расположилась картина Роберта Родригеса «Гипнотик» (Hypnotic). Он собрал 20,5 миллиона рублей. Лента с Беном Аффлеком в главной роли повествует о детективе, который ищет пропавшую дочь.

Комедия «Барби», показ которого официально не предусмотрен на территории России, возглавила кинопрокат в странах СНГ. За минувшие выходные фильм собрал 95 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что кинолента о кукле «Барби» собрала в первый уикенд в Соединенных Штатах рекордные для 2023 года 155 миллионов долларов. Картина обошла новую работу Кристофера Нолана «Оппенгеймер».