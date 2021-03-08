Дмитрий Киселев посвятил сюжет волосам на груди Зеленского

В программе «Вести недели с Дмитрием Киселевым» показали сюжет, посвященный президенту Украины Владимиру Зеленскому. Ведущий обратил внимание на отсутствие волос на груди политика.

По словам Киселева, Зеленский «объявил маленькую победоносную войну своим волосам на груди».

Журналист показал видео с Зеленским, снятое на пляже. На кадрах, размещенных в официальной группе президента в Facebook, на теле политика видна темная поросль. На кадрах вакцинации от коронавируса волос на груди уже нет.

Киселев считает это проявлением политтехнологий с целью повысить рейтинг, который «из рук вон плох».

Ведущий недоумевает, зачем Зеленский ставил прививку, если уже переболел коронавирусом. Также Киселев считает, что для укола можно было не снимать рубашку, а просто закатать рукав.

Ведущий перечислил и возможные способы сведения волос — электроэпиляцию, шугаринг, ваксинг, лазер и «обычную бритву».

Кроме того, заметил журналист, Зеленский сделал прививку на передовой в Донбассе. «Сразу после укола обстрелы со стороны ВСУ резко активизировались», — утверждает Киселев.