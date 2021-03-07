Киев подготовился к «деоккупации» Донбасса

Украинские правоохранители подготовились к выполнению мероприятий по «деоккупации» Донбасса. Отмашку для начала действий ждут от президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Валерий Поцелуйко.

«Все готово. <…> мы готовы вернуть эти территории, мы готовы обеспечить там проведение любых мероприятий, но при одном условии: сначала россияне выводят свои войска, свой контингент, мы заходим, контролируем государственную границу, а потом проводим там все, что угодно», — привел слова Поцелуйко телеканал «Обозреватель».

Советник министра добавил, что решение о «деоккупации» территорий должен принять украинский президент. При этом он заявил, что надеется на реализацию всех мероприятий в ближайшее время. Поцелуйко отметил, что план «возвращения» Донбасса еще в 2019 году представить глава МВД Арсен Аваков. Ведомство готово начать выполнять стратегию «хоть сегодня».

Донецкая и Луганская народные республики объявили о своей независимости в 2014 году после госпереворота на Украине. Власти страны начали военную операцию на линии соприкосновения. Стороны несколько раз заявляли о прекращении огня, но нарушали соглашения.