Мир 07 апреля 2024, 08:13 Грубое заявление Клинтон о выборах вызвало скандал на телешоу Клинтон в резкой форме предложила избирателям смириться с Байденом Sebastian Christoph Gollnow/dpa / Global Look Press

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Американцам придется смириться с тем, что у них есть возможность выбирать президента страны только между Джо Байденом и Дональдом Трампом. Об этом заявила бывшего госсекретарь США Хиллари Клинтон в эфире телепередачи Tonight Show.

Она в грубой форме ответила на вопрос ведущего Джимми Фэллона о том, что делать недовольным избирателям. Заявление Клинтон вызвало большой скандал и острую негативную реакцию среди жителей США.

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«Переступите через себя. Выбор будет только из этих двух вариантов», — обратилась она к американцам.

Клинтон отметила, что Байден остается эффективным и сострадательным государственным деятелем, хоть он и находится в почтенном возрасте. Она также напомнила, что Трампа обвиняют в различных преступлениях.

Ранее бывшая телеведущая американского спортивного канала ESPN Сейдж Стил призналась, что интервью с Байденом в марте 2021 года тщательно режиссировали. По ее словам, вопросы к главе государства прорабатывались «десятки раз».