Мир 04 апреля 2024, 04:11 «Душераздирающий». Взявшая интервью у Байдена журналистка раскрыла правду о нем Журналистка Стил, взявшая интервью у Байдена, назвала беседу срежиссированной РИА «Новости»

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Экс-телеведущая американского спортивного канала ESPN Сейдж Стил рассказала, что ее интервью с главой Штатов Джо Байденом в марте 2021 года было срежиссировано. Об этом она заявила в беседе с Fox News.

«Это был интересный опыт сам по себе, потому что это был очень организованно. Мне сказали: „Ты произнесешь каждое слово, которое мы напишем, ты не будешь отклоняться от сценария“, — сказала Стил.

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Журналистка отметила, что все вопросы для Байдена заранее подготовили, редакторы прорабатывали их «десятки раз» под надзором руководства. Также над сценарием беседы с главой Америки работал президент ESPN. По мнению Стил, весь диалог с президентом США был «душераздирающим».

Ранее экс-глава Штатов Дональд Трамп заявил, что страной управляет не Байден, а его команда. Сам лидер государства смотрит на свое окружение «пустым взглядом и кивает». По словам политика, партнеры Байдена «злобные и умные люди».