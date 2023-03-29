Мир 29 марта 2023, 15:33 Гросси призвал защитить Запорожскую АЭС от атак Гендиректор МАГАТЭ Гросси призвал принять меры для защиты Запорожской АЭС РИА «Новости»

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Ситуация вокруг Запорожской АЭС не улучшается, в регионе усиливаются боевые действия, станция нуждается в защите. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, его слова привел ТАСС.

«Необходимо принять все возможные меры, чтобы защитить станцию от атак», — сказал он.

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Гросси отметил, что МАГАТЭ работает над защитой самой ЗАЭС, а не территории вокруг нее.

«Изначально мы раздумывали над созданием определенной зоны вокруг Запорожской станции, но сейчас концепция развивается. Мы сфокусированы на защите самой станции и тех вещей, которых следует избегать», — добавил глава агентства.

По его словам, в МАГАТЭ попытаются предложить варианты, которые примут все стороны. Также Гросси напомнил, что вероятная авария на ЗАЭС не пощадит как Украину с Россией, так и остальные страны Европы.

Днем 29 марта Гросси приехал с инспекцией на Запорожскую станцию, вместе с ним прибыли три сотрудника для ротации наблюдательной миссии МАГАТЭ на объекте.