Мир 30 мая 2023, 22:57 Гросси назвал ситуацию с безопасностью на ЗАЭС крайне хрупкой Глава МАГАТЭ Гросси: ситуация с обеспечением безопасности ЗАЭС остается крайне хрупкой РИА «Новости»

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Ситуация с обеспечением ядерной безопасности Запорожской атомной электростанции остается крайне хрупкой и опасной из-за риска боевых действий. Такое заявление сделал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, выступая в Совете Безопасности ООН. Его слова передал ТАСС.

«Ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС продолжает оставаться крайне хрупкой и опасной», — заявил он.

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Гросси также подчеркнул, что ЗАЭС ни в коем случае нельзя использовать как базу для военных или размещать там тяжелую технику. Глава МАГАТЭ напомнил, что принципы защиты ЗАЭС предполагают запрет на ведение огня с территории и в сторону АЭС, это касается и хранилищ отработанного топлива. Он призвал российские и украинские власти соблюдать эти принципы.

В минувшее воскресенье, 28 мая, стало известно, что военные ВСУ попытались атаковать Запорожскую АЭС с помощью ударного беспилотника. Дрон удалось нейтрализовать при помощи средств радиоэлектронной борьбы. До электростанции ему оставалось всего 500 метров. К БПЛА боевики прикрепили термобарическую гранату, которую можно было активировать в том числе удаленно.