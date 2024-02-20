Мир 20 февраля 2024, 01:06 Гросси назвал последствия отказа от российского ядерного топлива МАГАТЭ: снижение зависимости от атомной отрасли России обойдется ЕС в миллиарды РИА «Новости»

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Снижение зависимости от ядерной отрасли России обойдется Евросоюзу в миллиарды, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью агентству Reuters. Он отметил, что видит скорее увеличение количества обогащенного урана или топлива из России, чем уменьшение, заменить его пока нечем.

Гросси добавил, что Европа в значительной степени зависит от поставок ядерного топлива из России. Несмотря на призывы ввести санкции против Росатома, ЕС пока воздержится от такого шага.

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«По общему мнению, введение санкций против Росатома было бы нереалистичным и непрактичным. Это поставило бы ядерную промышленность в тупик во многих странах», — заявил Гросси.

Снижение зависимости от российского ядерного топлива обойдется Европе в миллиарды, подчеркнул глава МАГАТЭ.

Представители атомной отрасли США начали подготовку к введению запрета на импорт обогащенного урана из России. Его введение ожидается в 2024 году.