Гроб с телом Елизаветы II опустили в склеп | 360°

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Гроб с телом Елизаветы II опустили в склеп

Завершились похороны Елизаветы II

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Гроб с телом английской королевы Елизаветы II опустили в склеп. Об этом сообщила «Би-би-си».

Теперь доступ к гробу Елизаветы II будет только у членов семьи. Они смогут попрощаться с королевой на приватной церемонии.

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Герольдмейстер произнес все титулы Елизаветы II. Трубач исполнил прощальную мелодию. Она затихала по мере того, как музыкант отходил все дальше от зала.

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Также архиепископ благословил Карла III. После этого зазвучал национальный гимн. Это является знаком окончания публичной церемонии прощания с королевой.

Елизавета II скончалась 8 сентября на 97-м году жизни. Причина смерти не оглашается. После нее английский трон занял принц Чарльз. После коронации он официально станет королем Карлом III.

За день до смерти Елизавета II успела принять бывшего премьер-министра Бориса Джонсона и его преемницу Лиз Трасс. Однако 8 сентября врачи сообщили о резком ухудшении здоровья королевы. Спустя несколько часов представители Букингемского дворца сообщили о ее кончине.

Елизавета II

Умерла Елизавета II

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