Грязные кровати, пыль, минимум еды и старая советская мебель — вот что ждало застрявших в Египте российских туристов в отеле, куда их расселили. Один из туристов, Сергей Охотников, рассказал «360», что его ребенка пришлось уговаривать переночевать в таком номере.

«Это один из первых отелей здесь, он открылся в 1970-х. Советская старая мебель 80-х, лежаки деревянные, питание по минимуму. На завтрак пришли в 09:40, уже почти ничего не было из еды. В ванну даже ногами вставать неприятно было. На территории ремонт идет, пыльно, ребенка еле уговорили лечь на постель — она была грязной», — сообщил Охотников.

Туристы из России застряли в Египте после отмены рейса авиакомпании RedWings «по техническим причинам». Они должны были улететь еще вчера днем, но этого не произошло до сих пор. По словах Охотникова, вылета ждут около 300 туристов. У многих «сгорели» билеты на стыковочные рейсы из Москвы — теперь придется покупать их снова. Многие позаботились о билетах заранее, но в последний момент им придется заплатить гораздо больше, предположил Сергей.

«Мы сидели в самолете полтора часа, потом сказали, он не полетит сегодня, высадили. Сначала говорили, что самолет будет вечером, но часа через четыре заявили, что расселяют в отели. Начали выводить из аэропорта, рассаживали часа два по автобусам, люди стояли с чемоданами, детьми», — вспомнил турист.

Его возмутило, что представители авиакомпании совсем не говорят по-русски и плохо — по-английски. Переводчиком вынужден был «работать» один из туристов, он же стал координатором для целой группы. В отеле по-русски тоже не понимали.

«Заселили нас часов в семь вечера. Пока никто не улетел. Писали, рейс будет в 18:30, сейчас по местному времени 16:50. Думаю, в этот раз мы полетим. В отеле с нами уже попрощались, дети на жаре сидят», — добавил мужчина.