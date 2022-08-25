Более 400 туристов из России застряли в Египте. Это объяснили «техническими проблемами»

В Египте из-за задержки рейса застряли 411 российских туристов, в том числе семьи с детьми. Видеообращение, в котором люди просят помочь распространить информацию, появилось в Telegram-канале Mash.

Один из туристов рассказал, что группа должна была вылететь из Шарм-Эль-Шейха на рейсе авиакомпании RedWings WZ5084 в 12:45 24 августа, но рейс задержали.

«Мы сидели в аэропорту почти до 19:00 без воды, без еды. Нормальных комментариев авиакомпания нам не дает. Все открещиваются — и туроператор „Библио Глобус“, и авиакомпания, представителя до сих пор нет», — отметил мужчина.

По его словам, в отеле, куда расселили туристов, происходят кражи в номерах, русофобские настроения, не все включено, у некоторых нет полотенец, нет воды, нормального сервиса и отношения — тоже.

«У всех сгорели билеты на стыковочные рейсы из Москвы до их городов, многим пора выходить на работу. Все говорят, никто ни за что ответственности не несет, это наши проблемы. Документов об отмене рейса компания и туроператор не предоставили. Мы находимся в подвешенном состоянии», — пожаловались туристы.

Рейс Шарм-эль-Шейх — Москва задержали «по технической причине», сообщил «360» пресс-секретарь Red Wings.

«Все пассажиры рейса были расселены в три гостиницы Шарм-эль-Шейха, услуги в которых оказываются по системе all inclusive. В данный момент самолетом занимаются технические специалисты, планируется, что лайнер будет готов к вылету сегодня вечером», — добавили в компании.

Red Wings извинилась перед пассажирами «за доставленные неудобства».