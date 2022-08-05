facebook_pixel
    05 августа 2022, 23:57

    Трассу в Кабардино-Балкарии накрыло лавиной из грязи и камней. Видео

    МЧС по Кабардино-Балкарии: в Тырныаузе сошел мощный сель

    Александра Ломейко

    Мощный сель обрушился на федеральную трассу в Кабардино-Балкарии. Грязевой поток пронесся по городу Тырныауз, сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.

    Жилые дома и социально-значимые объекты в зону схода селя не попали. Информации о пострадавших нет.

    Кадры произошедшего появились в Сети. Вода, смешанная с грязью и камнями, прошла по селепропускному лотку реки Герхожан-Суу.

    В горных районах Пакистана сильные ливни взывали каменные водопады. На юге страны из-за проливных дождей начались наводнения. Погибли более 120 человек.