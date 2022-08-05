Трассу в Кабардино-Балкарии накрыло лавиной из грязи и камней. Видео
МЧС по Кабардино-Балкарии: в Тырныаузе сошел мощный сель
Мощный сель обрушился на федеральную трассу в Кабардино-Балкарии. Грязевой поток пронесся по городу Тырныауз, сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.
Жилые дома и социально-значимые объекты в зону схода селя не попали. Информации о пострадавших нет.
Кадры произошедшего появились в Сети. Вода, смешанная с грязью и камнями, прошла по селепропускному лотку реки Герхожан-Суу.
В горных районах Пакистана сильные ливни взывали каменные водопады. На юге страны из-за проливных дождей начались наводнения. Погибли более 120 человек.