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    01 августа 2022, 23:37

    Сильные ливни вызвали каменные водопады в Пакистане

    В Пакистане из-за наводнения погибли свыше 120 человек

    Александра Ломейко

    В Пакистане из-за мощных осадков ливневые потоки буквально превратились в каменные реки. В горных районах страны вода обрушилась вниз вместе с огромными валунами.

    Устрашающие кадры, снятые местными жителями, появились в Сети. На них лавина захлестнула мост и понеслась дальше, сметая все на своем пути.

    По данным СМИ страны, на юго-западе Пакистана из-за проливных дождей начались наводнения. Погибли более 120 человек.

    В провинции Белуджистан, которая сильнее всего пострадала от удара стихии, разрушены тысячи домов, смыты дороги и переправы. Некоторые районы полностью заблокированы. Местных жителей пришлось эвакуировать вертолетами. Их разместили во временных палатках и обеспечили питанием.