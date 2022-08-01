Сильные ливни вызвали каменные водопады в Пакистане

В Пакистане из-за мощных осадков ливневые потоки буквально превратились в каменные реки. В горных районах страны вода обрушилась вниз вместе с огромными валунами.

Устрашающие кадры, снятые местными жителями, появились в Сети. На них лавина захлестнула мост и понеслась дальше, сметая все на своем пути.

По данным СМИ страны, на юго-западе Пакистана из-за проливных дождей начались наводнения. Погибли более 120 человек.

В провинции Белуджистан, которая сильнее всего пострадала от удара стихии, разрушены тысячи домов, смыты дороги и переправы. Некоторые районы полностью заблокированы. Местных жителей пришлось эвакуировать вертолетами. Их разместили во временных палатках и обеспечили питанием.