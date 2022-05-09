Греция призвала к жестким санкциям против России

Греция выступает за представление оружия Украине и за внедрение санкций, наносящих ущерб России, но за «открытые каналы связи» с РФ. Об этом заявил греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис, его слова привело РИА «Новости».

«Я регулярно разговариваю с президентом [Франции Эммануэлем] Макроном, который поступает правильно и разговаривает с [президент РФ Владимиром] Путиным», — сказал греческий премьер.

По его мнению, в настоящее время действия развиваются в трех областях. Мицотакис подчеркнул, что Украине необходимо предоставить вооружение. Западный мир также должен ввести организованные санкции, которые по-настоящему «ударят по России». Однако при этом следует держать открытыми каналы связи с РФ, насколько это в принципе возможно.

Премьер-министр Греции также обвинил Россию в росте цен на электроэнергию в стране. Стоимость услуги за 2021 год увеличилось в четыре раза.

Ранее Госдумы РФ Вячеслав Володин объявил, что против России с 2014 года ввели 10 128 санкций, из них 7374 — после начала спецоперации на Украине.