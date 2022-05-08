Более 10 тысяч санкций ввели против России с 2014 года

В отношении России с 2014 года ввели 10 128 санкций, из них 7374 — после начала спецоперации на Украине. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что санкций против России введено больше, чем против какого-либо другого государства за всю историю. Однако, по мнению Володина, Россию это только закаливает. Он назвал западные санкции «10 128 вызовами, чтобы стать сильнее».

«Президент США Байден считает, что альтернативой санкциям против России может быть только третья мировая война. Все, что нас не убивает, делает сильнее», — заметил спикер Госдумы.

Ранее политолог, журналист Юрий Светов в беседе с «360» отметил, что Запад сочиняет анитроссийские ограничения «пакет за пакетом», потому что санкции не действуют так, как планировалось. Российскую экономику разрушить не удалось. Светов отметил, что, скорее всего, санкциям «не будет конца».

Ограничения будут снимать только по согласованию с Украиной.